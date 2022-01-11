İstanbul'da kar alarmı! AKOM Genel Müdürü Tütüncü'den 'ek tedbir' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada İstanbul’da 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü kar yağışının etkili olacağı açıklanmış, kentte en düşük sıcaklığın çarşamba günü 3, perşembe günü 1 derece olacağı, cuma günü ise eksi 2 dereceyi görüleceği belirtilmişti.

Meteoroloji'nin açıklaması sonrası bugün bir açıklama da Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. Afet Koordinasyon Merkezi Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmaları aktardı.

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Tütüncü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz"

Afet Koordinasyon Merkezi Müdürü Serkan Tütüncü,, yönlendirme ve çalışmaların AKOM üzerinden gerçekleştirileceğini belirtip "Çekici kurtarıcılarımız özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

AKOM'UN ÇALIŞMALARI

Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek."