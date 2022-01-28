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İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte buldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı birçok ilçede hayatı durma noktasına getirmişti. Bu yağışların üzerinden günler geçti ancak bazı ara sokaklarda kar kalıntıları duruyor. Vatandaş çözümü halletmekte buldu. İstanbul Esenyurt'ta bir iş makinesi operatörü, sokağındaki karları kendi aracıyla temizledi.

İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte buldu

Kentte pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu. Oluşan kar birikintileri vatandaşların yürümelerini oldukça zorlaştırıyor. Zaman zaman düşmelerine neden oluyor.

İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte buldu

Yenikent Mahallesi 661. Sokak'ta ikamet eden iş makinesi operatörü Müjdat Çınar da evinin önünde iş makinesiyle kar temizleme çalışması yaptı.

İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte buldu

Oturduğu sokağı temizlemek istediğini anlatan Çınar, "Allah rızası için sokağımızın karını küredik, yolunu açtık hem akrabalarımız hem komşularımız rahat etsin diye. Araç trafiğine açtık, yayaların yolunu açtık. Burayı açarken yan taraftaki sokaktan bir dostumuz rica etti, aracı yolda kalmış. Onun için de yolu açtık." diye konuştu.

İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte buldu

Mahalle sakinlerinden Cengiz Yılmaz da Çınar'a, sokağı temizlediği için teşekkür etti.

Sokakların tamamen kar kalıntılarından ne zaman arınacağı merak konusu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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