İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?
Yurdun birçok kesiminde etkili olan kış aylarının sevilen beyaz örtüsü karın İstanbul'da ne zaman yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı? İşte detaylar...
Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 18 Ocak 2022 Salı günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 18 OCAK 2022?
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 18 Ocak 2022 Salı parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak.
Herkese Günaydın. Nihayet bu akşam hep beraber kar yağışına kavuşuyoruz. Önce bu kar yağışının tadını çıkaralım. Anı yaşıyalım. Haftasonu zaten Ülkecek mutlu olacağız...— Kerem Ökten (@AfetTehlikesi) January 18, 2022
İstanbul'un ilçelerinde hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre şöyle olacak:
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Düşük
(°C)
|En Yüksek
(°C)
|Adalar
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Arnavutköy
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|5
|Ataşehir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Avcılar
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|6
|Bağcılar
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Bahçelievler
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Bakırköy
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Başakşehir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Bayrampaşa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|6
|Beşiktaş
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Beykoz
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Beylikdüzü
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Beyoğlu
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Büyükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Çatalca
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Çekmeköy
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Esenler
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Esenyurt
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Eyüp
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Fatih
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Gaziosmanpaşa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Güngören
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Kadıköy
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Kağıthane
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Kartal
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Küçükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
|Maltepe
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluı
|7
|Pendik
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Sancaktepe
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Sarıyer
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Şile
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Silivri
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Şişli
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Sultanbeyli
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Sultangazi
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|6
|Tuzla
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|8
|Ümraniye
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|5
|Üsküdar
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Zeytinburnu
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|7
İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelere İstanbul'da kar yağışının gündüz saatlerinde sulu ve güneşin etkisi altında yağmur şeklinde etkili olacağını akşam saatlerinden itibaren başlayarak etkili olması bekleniyor.
|Merkez
|18 Ocak
Salı
|19 Ocak
Çarşamba
|20 Ocak
Perşembe
|21 Ocak
Cuma
|22 Ocak
Cumartesi
|ISTANBUL_HAVAALANI
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|1 3
|-2 7
|5 10
|1 2
|ADALAR
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 7
|1 5
|0 9
|6 11
|1 4
|Arnavutköy
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 5
|0 3
|-2 7
|5 10
|-1 1
|Ataşehir
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|0 4
|-2 8
|6 11
|0 2
|Avcılar
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|0 4
|0 8
|6 10
|1 2
|Bağcılar
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|-1 3
|-2 7
|5 10
|-1 1
|Başakşehir
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|-1 3
|-3 7
|5 11
|-1 1
|Bayrampaşa
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|0 4
|-1 8
|5 11
|1 2
|Beşiktaş
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 7
|0 4
|-1 8
|6 10
|1 3
|Beykoz
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|13 4
|-1 7
|6 11
|0 2
|Beylikdüzü
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 7
|1 4
|1 10
|7 10
|0 2
|Beyoğlu
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 7
|1 4
|-1 8
|6 11
|1 3
|Büyükçekmece
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 7
|-1 4
|-1 8
|6 11
|-1 2
|Çatalca
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|-1 3
|-3 8
|5 10
|-1 1
|Çekmeköy
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|0 4
|-2 8
|4 11
|-1 2
|Esenler
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|0 3
|-2 9
|5 11
|0 2
|Esenyurt
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|-1 4
|-1 8
|5 10
|0 2
|Eyüp
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|0 4
|-2 8
|6 11
|0 2
|Fatih
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 7
|2 5
|1 9
|7 11
|1 3
|Gaziosmanpaşa
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|0 4
|-2 8
|5 10
|0 2
|Kadıköy
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|6 7
|2 5
|1 9
|7 11
|2 3
|Kağıthane
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 6
|0 4
|-2 8
|6 10
|0 2
|Kartal
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 7
|1 5
|1 8
|6 11
|1 3
|Küçükçekmece
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 7
|0 4
|0 9
|5 11
|1 3
|Maltepe
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 7
|1 4
|0 8
|6 11
|1 3
|Pendik
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|-1 3
|-1 8
|3 11
|1 2
|Sancaktepe
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|0 4
|-1 8
|5 11
|0 2
|Sarıyer
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 6
|1 3
|-1 6
|5 10
|1 3
|Şile
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 7
|1 4
|-1 8
|3 11
|1 3
|Silivri
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|2 6
|-3 3
|-3 8
|5 9
|-1 1
|Şişli
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 7
|1 5
|-1 9
|6 11
|1 3
|Sultanbeyli
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|-1 3
|-2 7
|4 10
|0 1
|Sultangazi
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|3 6
|0 3
|-2 7
|5 10
|-1 1
|Tuzla
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 8
|0 5
|-1 9
|4 12
|0 3
|Ümraniye
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|4 5
|0 3
|-1 7
|6 10
|0 1
|Üsküdar
|KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|KAR YAĞIŞLI
|5 7
|1 4
|0 8
|7 11
|1 2