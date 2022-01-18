Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 18 Ocak 2022 Salı günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 18 OCAK 2022?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 18 Ocak 2022 Salı parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak.

Herkese Günaydın. Nihayet bu akşam hep beraber kar yağışına kavuşuyoruz. Önce bu kar yağışının tadını çıkaralım. Anı yaşıyalım. Haftasonu zaten Ülkecek mutlu olacağız... — Kerem Ökten (@AfetTehlikesi) January 18, 2022

İstanbul'un ilçelerinde hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre şöyle olacak:

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) Adalar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Arnavutköy Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Ataşehir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Avcılar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6 Bağcılar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Bahçelievler Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Bakırköy Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Başakşehir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Bayrampaşa Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6 Beşiktaş Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Beykoz Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Beylikdüzü Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Beyoğlu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Büyükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Çatalca Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Çekmeköy Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Esenler Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Esenyurt Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Eyüp Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Fatih Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Gaziosmanpaşa Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Güngören Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Kadıköy Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Kağıthane Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Kartal Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Küçükçekmece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7 Maltepe Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluı 7 Pendik Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Sancaktepe Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Sarıyer Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Şile Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Silivri Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Şişli Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Sultanbeyli Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Sultangazi Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Tuzla Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8 Ümraniye Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Üsküdar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Zeytinburnu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelere İstanbul'da kar yağışının gündüz saatlerinde sulu ve güneşin etkisi altında yağmur şeklinde etkili olacağını akşam saatlerinden itibaren başlayarak etkili olması bekleniyor.