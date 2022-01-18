18 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Covid olmayanlara verilen isim Covirgin ne demek, anlamı nedir? Kovirgin kimlere denir?18 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 22. hafta mücadeleleri başlıyor!Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı maaşları 2022 | Hakim Savcı maaşları ne kadar?BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 18 Ocak 2022 Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Sarıyer'de hangi kesimlerde kesinti olacak?18 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 18 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulamaFiraz isminin anlamı nedir, Firaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dönay isminin anlamı nedir, Dönay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ayişe isminin anlamı nedir, Ayişe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kış aylarının sevilen beyaz örtüsü karın İstanbul'da ne zaman yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı? İşte detaylar...

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 18 Ocak 2022 Salı günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar... 

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 18 OCAK 2022?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 18 Ocak 2022 Salı parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak. 

 

 

İstanbul'un ilçelerinde hava durumu Meteoroloji tahminlerine göre şöyle olacak:

İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AdalarParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
ArnavutköyParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
AtaşehirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
AvcılarParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6
BağcılarParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
BahçelievlerParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
BakırköyParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
BaşakşehirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
BayrampaşaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6
BeşiktaşParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
BeykozParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
BeylikdüzüParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
BeyoğluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
BüyükçekmeceParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
ÇatalcaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
ÇekmeköyParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
EsenlerParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
EsenyurtParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
EyüpParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
FatihParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
GaziosmanpaşaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
GüngörenParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
İstanbulParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
KadıköyParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
KağıthaneParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
KartalParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
KüçükçekmeceParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
MaltepeParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluı 7
PendikParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
SancaktepeParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
SarıyerParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
ŞileParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
SilivriParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
ŞişliParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
SultanbeyliParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
SultangaziParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
TuzlaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
ÜmraniyeParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
ÜsküdarParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
ZeytinburnuParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelere İstanbul'da kar yağışının gündüz saatlerinde sulu ve güneşin etkisi altında yağmur şeklinde etkili olacağını akşam saatlerinden itibaren başlayarak etkili olması bekleniyor. 

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

 

Merkez18 Ocak
Salı		19 Ocak
Çarşamba		20 Ocak
Perşembe		21 Ocak
Cuma		22 Ocak
Cumartesi
ISTANBUL_HAVAALANIKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     61     3-2     75     101     2
ADALARKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     71     50     96     111     4
ArnavutköyKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     50     3-2     75     10-1     1
AtaşehirKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     60     4-2     86     110     2
AvcılarKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     60     40     86     101     2
BağcılarKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     6-1     3-2     75     10-1     1
BaşakşehirKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     6-1     3-3     75     11-1     1
BayrampaşaKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     60     4-1     85     111     2
BeşiktaşKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     70     4-1     86     101     3
BeykozKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     613     4-1     76     110     2
BeylikdüzüKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     71     41     107     100     2
BeyoğluKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     71     4-1     86     111     3
BüyükçekmeceKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     7-1     4-1     86     11-1     2
ÇatalcaKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     6-1     3-3     85     10-1     1
ÇekmeköyKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     60     4-2     84     11-1     2
EsenlerKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     60     3-2     95     110     2
EsenyurtKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     6-1     4-1     85     100     2
EyüpKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     60     4-2     86     110     2
FatihKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     72     51     97     111     3
GaziosmanpaşaKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     60     4-2     85     100     2
KadıköyKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
6     72     51     97     112     3
KağıthaneKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     60     4-2     86     100     2
KartalKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     71     51     86     111     3
KüçükçekmeceKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     70     40     95     111     3
MaltepeKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     71     40     86     111     3
PendikKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     6-1     3-1     83     111     2
SancaktepeKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     60     4-1     85     110     2
SarıyerKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     61     3-1     65     101     3
ŞileKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     71     4-1     83     111     3
SilivriKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
2     6-3     3-3     85     9-1     1
ŞişliKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     71     5-1     96     111     3
SultanbeyliKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     6-1     3-2     74     100     1
SultangaziKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
3     60     3-2     75     10-1     1
TuzlaKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     80     5-1     94     120     3
ÜmraniyeKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
4     50     3-1     76     100     1
ÜsküdarKARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
KARLA KARIŞIK YAĞMURLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLUKAR YAĞIŞLI
5     71     40     87     111     2

 

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 18 Ocak 2022? Bugün kar var mı?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT