İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 21 Ocak 2022 Cuma günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 21 Ocak 2022 Cuma? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 22 OCAK 2022 CUMA ?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 22 Ocak 2022 Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmurun yanı sıra çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan saat 16.00'dan sonra kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen," İstanbul da bugün gündüz Güneyli akışlardan dolayı sıcaklık 10 C, Öğleden sonra yağmur kuvvetli Kar olmaz Akşam rüzgar kuzeye döner sıcaklık düşmeye başlar (6 C) ve karla karışık yağmur olur. İstanbul'da kar gece yarısı başlar. Önümüzdeki 4 gün de aralıklı olarak devam eder. Kar örtü yapar." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI 21 OCAK 2022 CUMA?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışının 21 Ocak 2022 Cuma günü akşam saatlerinde başlayacağını ve Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını ifade etti.

Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da kar yağışı Cuma akşamından Cumartesi öğlene kadar etkili olacak. Cumartesi gecesi kuvvetli kar yağışı her iki yakada da etkili. Pazar gecesinden itibaren ise son yılların en yoğun kar yağışı gelecek..."

Merkez 22 Ocak

Cumartesi 23 Ocak

Pazar 24 Ocak

Pazartesi 25 Ocak

Salı 26 Ocak

Çarşamba ISTANBUL_HAVAALANI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 1 3 -1 2 -2 1 -1 0 -3 1 ADALAR KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 3 -2 2 -2 2 -1 3 Arnavutköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 1 -4 0 -3 0 -6 1 Ataşehir KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 2 -4 2 -4 2 -5 1 -6 2 Avcılar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 2 -2 2 -2 1 -3 2 Bağcılar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 1 -4 1 -3 0 -5 2 Başakşehir KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 1 -5 1 -2 0 -6 1 Bayrampaşa KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -3 2 -3 2 -2 1 -4 2 Beşiktaş KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 3 -3 2 -2 1 -3 2 Beykoz KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -3 2 -3 2 -2 2 -5 2 Beylikdüzü KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 1 3 -1 2 -1 2 0 1 -2 3 Beyoğlu KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 3 -3 2 -2 1 -4 3 Büyükçekmece KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 3 -3 2 -4 2 -2 1 -6 3 Çatalca KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 2 -3 1 -2 0 -7 2 Çekmeköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -5 2 -5 2 -4 1 -6 2 Esenler KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 2 -4 2 -2 1 -5 2 Esenyurt KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -2 2 -3 2 -1 1 -4 2 Eyüp KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -5 2 -5 2 -2 1 -6 2 Fatih KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 1 3 -2 3 -2 2 -2 1 -4 2 Gaziosmanpaşa KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -3 1 -4 1 -2 1 -6 2 Kadıköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 1 3 -1 3 -1 2 -2 2 -4 2 Kağıthane KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 2 -4 2 -3 2 -2 1 -5 2 Kartal KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 3 -2 2 -3 2 -4 2 Küçükçekmece KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -2 2 -2 2 -2 1 -3 3 Maltepe KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 2 -2 2 -3 2 -3 1 -3 3 Pendik KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 2 -3 2 -3 1 -4 2 -3 2 Sancaktepe KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -5 2 -5 2 -6 1 -6 2 Sarıyer KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 1 -3 1 -3 1 -2 0 -4 1 Şile KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -1 3 -3 2 -3 2 -3 3 Silivri KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 3 -3 2 -3 1 -3 1 -7 3 Şişli KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -3 3 -3 2 -2 2 -5 2 Sultanbeyli KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -5 2 -5 2 -5 1 -6 2 Sultangazi KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 2 -4 1 -5 1 -3 1 -6 2 Tuzla KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 3 -2 3 -3 2 -3 3 -4 4 Ümraniye KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI -1 1 -5 1 -5 1 -5 0 -6 1 Üsküdar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI 0 3 -3 2 -3 2 -3 1 -5 2



