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İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgasının beraberinde kar yağışı getireceği tahmin edilirken kar yağışının İstanbul'da yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Peki

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 21 Ocak 2022 Cuma günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 21 Ocak 2022 Cuma? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar... 

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 22 OCAK 2022 CUMA ?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 22 Ocak 2022 Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmurun yanı sıra çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan saat 16.00'dan sonra kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 

Prof. Dr. Orhan Şen," İstanbul da bugün gündüz Güneyli akışlardan dolayı sıcaklık 10 C, Öğleden sonra yağmur kuvvetli Kar olmaz Akşam rüzgar kuzeye döner sıcaklık düşmeye başlar (6 C) ve karla karışık yağmur olur. İstanbul'da kar gece yarısı başlar. Önümüzdeki 4 gün de aralıklı olarak devam eder. Kar örtü yapar." değerlendirmesinde bulundu. 

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI 21 OCAK 2022 CUMA?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışının 21 Ocak  2022 Cuma günü akşam saatlerinde başlayacağını ve Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını ifade etti. 

Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da kar yağışı Cuma akşamından Cumartesi öğlene kadar etkili olacak. Cumartesi gecesi kuvvetli kar yağışı her iki yakada da etkili. Pazar gecesinden itibaren ise son yılların en yoğun kar yağışı gelecek..."

Merkez22 Ocak
Cumartesi		23 Ocak
Pazar		24 Ocak
Pazartesi		25 Ocak
Salı		26 Ocak
Çarşamba
ISTANBUL_HAVAALANIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
1     3-1     2-2     1-1     0-3     1
ADALARKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     3-2     2-2     2-1     3
ArnavutköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     1-4     0-3     0-6     1
AtaşehirKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     2-4     2-4     2-5     1-6     2
AvcılarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     2-2     2-2     1-3     2
BağcılarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     1-4     1-3     0-5     2
BaşakşehirKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     1-5     1-2     0-6     1
BayrampaşaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-3     2-3     2-2     1-4     2
BeşiktaşKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     3-3     2-2     1-3     2
BeykozKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-3     2-3     2-2     2-5     2
BeylikdüzüKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
1     3-1     2-1     20     1-2     3
BeyoğluKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     3-3     2-2     1-4     3
BüyükçekmeceKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     3-3     2-4     2-2     1-6     3
ÇatalcaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     2-3     1-2     0-7     2
ÇekmeköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-5     2-5     2-4     1-6     2
EsenlerKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     2-4     2-2     1-5     2
EsenyurtKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-2     2-3     2-1     1-4     2
EyüpKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-5     2-5     2-2     1-6     2
FatihKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
1     3-2     3-2     2-2     1-4     2
GaziosmanpaşaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-3     1-4     1-2     1-6     2
KadıköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
1     3-1     3-1     2-2     2-4     2
KağıthaneKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     2-4     2-3     2-2     1-5     2
KartalKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     3-2     2-3     2-4     2
KüçükçekmeceKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-2     2-2     2-2     1-3     3
MaltepeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     2-2     2-3     2-3     1-3     3
PendikKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     2-3     2-3     1-4     2-3     2
SancaktepeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-5     2-5     2-6     1-6     2
SarıyerKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     1-3     1-3     1-2     0-4     1
ŞileKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-1     3-3     2-3     2-3     3
SilivriKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     3-3     2-3     1-3     1-7     3
ŞişliKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-3     3-3     2-2     2-5     2
SultanbeyliKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-5     2-5     2-5     1-6     2
SultangaziKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     2-4     1-5     1-3     1-6     2
TuzlaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     3-2     3-3     2-3     3-4     4
ÜmraniyeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
-1     1-5     1-5     1-5     0-6     1
ÜsküdarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLI
0     3-3     2-3     2-3     1-5     2

İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?

 


 

Tayfun Altuntaş
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