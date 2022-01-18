İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 22 Ocak 2022 Cuma ? Bugün kar var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgasının beraberinde kar yağışı getireceği tahmin edilirken kar yağışının İstanbul'da yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Peki
Hava durumu hakkında birçok uzman tahmin yaparken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aralıklarla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan kar yağışının 21 Ocak 2022 Cuma günü yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'da kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 21 Ocak 2022 Cuma? Bugün kar var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK 22 OCAK 2022 CUMA ?
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 22 Ocak 2022 Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmurun yanı sıra çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan saat 16.00'dan sonra kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.
Prof. Dr. Orhan Şen," İstanbul da bugün gündüz Güneyli akışlardan dolayı sıcaklık 10 C, Öğleden sonra yağmur kuvvetli Kar olmaz Akşam rüzgar kuzeye döner sıcaklık düşmeye başlar (6 C) ve karla karışık yağmur olur. İstanbul'da kar gece yarısı başlar. Önümüzdeki 4 gün de aralıklı olarak devam eder. Kar örtü yapar." değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI 21 OCAK 2022 CUMA?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışının 21 Ocak 2022 Cuma günü akşam saatlerinde başlayacağını ve Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını ifade etti.
Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da kar yağışı Cuma akşamından Cumartesi öğlene kadar etkili olacak. Cumartesi gecesi kuvvetli kar yağışı her iki yakada da etkili. Pazar gecesinden itibaren ise son yılların en yoğun kar yağışı gelecek..."
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Salı
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Çarşamba
|ISTANBUL_HAVAALANI
|KAR YAĞIŞLI
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|Arnavutköy
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|Ataşehir
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|KAR YAĞIŞLI
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|Avcılar
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|Bağcılar
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-3 0
|-5 2
|Başakşehir
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
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|-5 1
|-2 0
|-6 1
|Bayrampaşa
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 3
|-3 2
|-3 2
|-2 1
|-4 2
|Beşiktaş
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-2 3
|-3 2
|-2 1
|-3 2
|Beykoz
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 3
|-3 2
|-3 2
|-2 2
|-5 2
|Beylikdüzü
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|1 3
|-1 2
|-1 2
|0 1
|-2 3
|Beyoğlu
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 3
|-2 3
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|-2 1
|-4 3
|Büyükçekmece
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 3
|-3 2
|-4 2
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|-6 3
|Çatalca
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|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-3 2
|-3 1
|-2 0
|-7 2
|Çekmeköy
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-5 2
|-5 2
|-4 1
|-6 2
|Esenler
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-3 2
|-4 2
|-2 1
|-5 2
|Esenyurt
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-2 2
|-3 2
|-1 1
|-4 2
|Eyüp
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-5 2
|-5 2
|-2 1
|-6 2
|Fatih
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-2 2
|-2 1
|-4 2
|Gaziosmanpaşa
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-4 1
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|Kadıköy
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-1 3
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|Kağıthane
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-5 2
|Kartal
|KAR YAĞIŞLI
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|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-3 2
|-4 2
|Küçükçekmece
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-2 2
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|Maltepe
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|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-2 2
|-3 2
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|Pendik
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|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-3 2
|-3 1
|-4 2
|-3 2
|Sancaktepe
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|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-5 2
|-5 2
|-6 1
|-6 2
|Sarıyer
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 1
|-3 1
|-3 1
|-2 0
|-4 1
|Şile
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 3
|-1 3
|-3 2
|-3 2
|-3 3
|Silivri
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 3
|-3 2
|-3 1
|-3 1
|-7 3
|Şişli
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|0 3
|-3 3
|-3 2
|-2 2
|-5 2
|Sultanbeyli
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-5 2
|-5 2
|-5 1
|-6 2
|Sultangazi
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 2
|-4 1
|-5 1
|-3 1
|-6 2
|Tuzla
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|-1 3
|-2 3
|-3 2
|-3 3
|-4 4
|Ümraniye
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-5 1
|-5 1
|-5 0
|-6 1
|Üsküdar
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
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|-3 2
|-3 2
|-3 1
|-5 2