İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu
İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı kentin tüm ilçelerinde etkili oldu. Hayatı felç eden kar yağışının ne kadar süreceği de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Ne kadar değişecek? Kar yağışı ne kadar sürecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 80 cm olarak ölçülürken vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı, yağışın ardından trafikte bazı araçlar ilerleyemedikleri için araçlarını yolda bırakarak evlerine dönerken kar yağışının ne kadar süreceği de merak konusu oldu. Bizler de bu kapsamda en çok araştırılan İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? sorularına haberimizde yanıt verdik.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK 2022?
Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünü tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak Çarşamba, 27 Ocak Perşembe günü devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise kar yağışının İstanbul'u terk edeceği düşünülüyor.
İşte ilçe ilçe hava durumu:
|Merkez
|25 Ocak
Salı
|26 Ocak
Çarşamba
|27 Ocak
Perşembe
|28 Ocak
Cuma
|29 Ocak
Cumartesi
|İSTANBUL HAVAALANI
|KAR YAĞIŞLI
|ÇOK BULUTLU
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 0
|-1 2
|-3 4
|-3 6
|2 6
|ADALAR
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 5
|1 7
|3 7
|Arnavutköy
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 0
|-3 1
|-5 4
|-4 5
|1 6
|Ataşehir
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 2
|-1 3
|-1 5
|1 7
|2 7
|Avcılar
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 1
|-2 2
|-1 5
|1 7
|3 7
|Bağcılar
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 1
|-3 2
|-3 4
|-1 6
|2 7
|Başakşehir
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 0
|-3 1
|-4 4
|-1 6
|2 7
|Bayrampaşa
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-2 3
|-1 5
|1 7
|3 7
|Beşiktaş
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 1
|-2 2
|-2 4
|-1 6
|3 7
|Beykoz
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 1
|-1 2
|-1 4
|-2 6
|3 7
|Beylikdüzü
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-2 3
|-1 5
|1 7
|4 7
|Beyoğlu
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-2 3
|-1 5
|1 7
|3 7
|Büyükçekmece
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 2
|-4 3
|-3 6
|-1 7
|2 8
|Çatalca
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 0
|-5 1
|-5 3
|-4 6
|1 6
|Çekmeköy
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 1
|-2 3
|-1 4
|-2 6
|1 7
|Esenler
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 1
|-2 3
|-3 5
|1 7
|3 7
|Esenyurt
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 2
|-2 3
|-2 5
|1 7
|3 7
|Eyüp
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 1
|-2 3
|-3 5
|-1 7
|2 7
|Fatih
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 6
|1 7
|4 7
|Gaziosmanpaşa
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 1
|-3 2
|-4 4
|-2 6
|2 7
|Kadıköy
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|0 2
|0 4
|1 6
|2 8
|4 7
|Kağıthane
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-2 3
|-2 5
|-1 7
|3 7
|Kartal
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 6
|1 7
|3 7
|Küçükçekmece
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-2 3
|-1 5
|1 7
|4 7
|Maltepe
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 5
|1 7
|3 7
|Pendik
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 1
|-2 2
|-2 4
|-1 6
|2 6
|Sancaktepe
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 1
|-2 3
|-1 4
|-1 7
|2 7
|Sarıyer
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 1
|-1 2
|-1 4
|-1 6
|3 7
|Şile
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 5
|0 6
|2 7
|Silivri
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 0
|-6 2
|-3 4
|-4 6
|-1 6
|Şişli
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|-1 5
|0 7
|3 8
|Sultanbeyli
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 1
|-2 2
|-1 4
|-1 6
|2 7
|Sultangazi
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-2 1
|-3 2
|-4 4
|-1 6
|2 7
|Tuzla
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 5
|0 7
|3 7
|Ümraniye
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 1
|-2 2
|-1 4
|-2 5
|1 6
|Üsküdar
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|KAR YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-1 2
|-1 3
|0 5
|0 7
|4 7
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