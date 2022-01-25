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  3. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı kentin tüm ilçelerinde etkili oldu. Hayatı felç eden kar yağışının ne kadar süreceği de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Ne kadar değişecek? Kar yağışı ne kadar sürecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu...

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 80 cm olarak ölçülürken vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı, yağışın ardından trafikte bazı araçlar ilerleyemedikleri için araçlarını yolda bırakarak evlerine dönerken kar yağışının ne kadar süreceği de merak konusu oldu. Bizler de bu kapsamda en çok araştırılan İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? sorularına haberimizde yanıt verdik. 

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK 2022?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünü tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak Çarşamba, 27 Ocak Perşembe günü devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise kar yağışının İstanbul'u terk edeceği düşünülüyor.

İşte ilçe ilçe hava durumu:

Merkez25 Ocak
Salı		26 Ocak
Çarşamba		27 Ocak
Perşembe		28 Ocak
Cuma		29 Ocak
Cumartesi
İSTANBUL HAVAALANIKAR YAĞIŞLIÇOK BULUTLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIÇOK BULUTLUKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     0-1     2-3     4-3     62     6
ADALARKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     51     73     7
ArnavutköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     0-3     1-5     4-4     51     6
AtaşehirKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     2-1     3-1     51     72     7
AvcılarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     1-2     2-1     51     73     7
BağcılarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     1-3     2-3     4-1     62     7
BaşakşehirKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     0-3     1-4     4-1     62     7
BayrampaşaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-2     3-1     51     73     7
BeşiktaşKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     1-2     2-2     4-1     63     7
BeykozKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     1-1     2-1     4-2     63     7
BeylikdüzüKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-2     3-1     51     74     7
BeyoğluKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-2     3-1     51     73     7
BüyükçekmeceKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     2-4     3-3     6-1     72     8
ÇatalcaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     0-5     1-5     3-4     61     6
ÇekmeköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-3     1-2     3-1     4-2     61     7
EsenlerKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-4     1-2     3-3     51     73     7
EsenyurtKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-4     2-2     3-2     51     73     7
EyüpKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     1-2     3-3     5-1     72     7
FatihKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     61     74     7
GaziosmanpaşaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     1-3     2-4     4-2     62     7
KadıköyKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
0     20     41     62     84     7
KağıthaneKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-2     3-2     5-1     73     7
KartalKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     61     73     7
KüçükçekmeceKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-2     3-1     51     74     7
MaltepeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     51     73     7
PendikKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-3     1-2     2-2     4-1     62     6
SancaktepeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-3     1-2     3-1     4-1     72     7
SarıyerKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     1-1     2-1     4-1     63     7
ŞileKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     50     62     7
SilivriKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-4     0-6     2-3     4-4     6-1     6
ŞişliKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     3-1     50     73     8
SultanbeyliKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-3     1-2     2-1     4-1     62     7
SultangaziKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-2     1-3     2-4     4-1     62     7
TuzlaKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     50     73     7
ÜmraniyeKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-3     1-2     2-1     4-2     51     6
ÜsküdarKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
KAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIKAR YAĞIŞLIPARÇALI BULUTLUYAĞMURLU
-1     2-1     30     50     74     7

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İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumuİstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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