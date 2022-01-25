İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 80 cm olarak ölçülürken vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı, yağışın ardından trafikte bazı araçlar ilerleyemedikleri için araçlarını yolda bırakarak evlerine dönerken kar yağışının ne kadar süreceği de merak konusu oldu. Bizler de bu kapsamda en çok araştırılan İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar yağışı ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek 2022? sorularına haberimizde yanıt verdik.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK 2022?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünü tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak Çarşamba, 27 Ocak Perşembe günü devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren ise kar yağışının İstanbul'u terk edeceği düşünülüyor.

İşte ilçe ilçe hava durumu:

Merkez 25 Ocak

Salı 26 Ocak

Çarşamba 27 Ocak

Perşembe 28 Ocak

Cuma 29 Ocak

Cumartesi İSTANBUL HAVAALANI KAR YAĞIŞLI ÇOK BULUTLU KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 0 -1 2 -3 4 -3 6 2 6 ADALAR KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 5 1 7 3 7 Arnavutköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 0 -3 1 -5 4 -4 5 1 6 Ataşehir KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 2 -1 3 -1 5 1 7 2 7 Avcılar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 1 -2 2 -1 5 1 7 3 7 Bağcılar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 1 -3 2 -3 4 -1 6 2 7 Başakşehir KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 0 -3 1 -4 4 -1 6 2 7 Bayrampaşa KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -2 3 -1 5 1 7 3 7 Beşiktaş KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 1 -2 2 -2 4 -1 6 3 7 Beykoz KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 1 -1 2 -1 4 -2 6 3 7 Beylikdüzü KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -2 3 -1 5 1 7 4 7 Beyoğlu KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -2 3 -1 5 1 7 3 7 Büyükçekmece KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 2 -4 3 -3 6 -1 7 2 8 Çatalca KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 0 -5 1 -5 3 -4 6 1 6 Çekmeköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -3 1 -2 3 -1 4 -2 6 1 7 Esenler KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -4 1 -2 3 -3 5 1 7 3 7 Esenyurt KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -4 2 -2 3 -2 5 1 7 3 7 Eyüp KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 1 -2 3 -3 5 -1 7 2 7 Fatih KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 6 1 7 4 7 Gaziosmanpaşa KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 1 -3 2 -4 4 -2 6 2 7 Kadıköy KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU 0 2 0 4 1 6 2 8 4 7 Kağıthane KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -2 3 -2 5 -1 7 3 7 Kartal KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 6 1 7 3 7 Küçükçekmece KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -2 3 -1 5 1 7 4 7 Maltepe KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 5 1 7 3 7 Pendik KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -3 1 -2 2 -2 4 -1 6 2 6 Sancaktepe KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -3 1 -2 3 -1 4 -1 7 2 7 Sarıyer KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 1 -1 2 -1 4 -1 6 3 7 Şile KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 5 0 6 2 7 Silivri KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -4 0 -6 2 -3 4 -4 6 -1 6 Şişli KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 -1 5 0 7 3 8 Sultanbeyli KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -3 1 -2 2 -1 4 -1 6 2 7 Sultangazi KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -2 1 -3 2 -4 4 -1 6 2 7 Tuzla KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 5 0 7 3 7 Ümraniye KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -3 1 -2 2 -1 4 -2 5 1 6 Üsküdar KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI KAR YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU -1 2 -1 3 0 5 0 7 4 7

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