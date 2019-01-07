İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Kaynak: İHA