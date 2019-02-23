İstanbul’da kar yağışı şiddetini arttırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gün için aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla üst geçitler ve ara sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorlanırken araç trafiğinin de yavaşladığı görüldü.

Kaynak: İHA