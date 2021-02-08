Ocak ayında İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir haftalık hava durumu değerlendirmesine göre 12 Ocak 2022 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırmalarda bulunanlar İstanbul'da kar yağışı var mı 2022 ? İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2022? Ne zaman yağar? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI 2022 ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre 12 Ocak 2002 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2022? NE ZAMAN YAĞAR?

Meteorolojinin İstanbul için yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre 12 Ocak 2022 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

13 Ocak 2022 Çarşamba günü ilçe ilçe tahminler şöyle:

İstanbul Havaalanı: Karla karışık yağmurlu

Adalar: Karla karışık yağmurlu

Arnavutköy: Kar yağışlı

Ataşehir: Kar yağışlı

Avcılar: Karla karışık yağmurlu

Bağcılar: Kar yağışlı

Başakşehir: Karla karışık yağmurlu

Bayrampaşa: Karla karışık yağmurlu

Beşiktaş: Karla karışık yağmurlu

Beykoz: Kar yağışlı

Beylikdüzü: Kar yağışlı

Beyoğlu: Karla karışık yağmurlu

Büyükçekmece: Karla karışık yağmurlu

Çatalca: Kar yağışlı

Çekmeköy: Kar yağışlı

Esenler: Kar yağışlı

Esenyurt: Karla karışık yağmurlu

Eyüp: Kar yağışlı

Fatih: Kar yağışlı

Gaziosmanpaşa: Kar yağışlı

Kadıköy: Karla karışık yağmurlu

Kağıthane: Kar yağışlı

Kartal: Karla karışık yağmurlu

Küçükçekmece: Karla karışık yağmurlu

Maltepe: Karla karışık yağmurlu

Pendik: Karla karışık yağmurlu

Sancaktepe: Kar yağışlı

Sarıyer: Karla karışık yağmurlu

Şile: Karla karışık yağmurlu

Silivri: Kar yağışlı

Şişli: Karla karışık yağmurlu

Sultanbeyli: Karla karışık yağmurlu

Sultangazi: Kar yağışlı

Tuzla: Karla karışık yağmurlu

Ümraniye: Kar yağışlı

Üsküdar: Karla karışık yağmur