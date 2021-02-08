İstanbul'da kar yağışı var mı 2022 ? İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2022? Ne zaman yağar?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da kar yağışı var mı 2022 ? İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2022? Ne zaman yağar?
Ocak ayında İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir haftalık hava durumu değerlendirmesine göre 12 Ocak 2022 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırmalarda bulunanlar İstanbul'da kar yağışı var mı 2022 ? İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2022? Ne zaman yağar? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI 2022 ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre 12 Ocak 2002 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2022? NE ZAMAN YAĞAR?
Meteorolojinin İstanbul için yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre 12 Ocak 2022 Çarşamba ve 13 Ocak 2022 Perşembe günü kar yağışı etkili olacak.
13 Ocak 2022 Çarşamba günü ilçe ilçe tahminler şöyle:
İstanbul Havaalanı: Karla karışık yağmurlu
Adalar: Karla karışık yağmurlu
Arnavutköy: Kar yağışlı
Ataşehir: Kar yağışlı
Avcılar: Karla karışık yağmurlu
Bağcılar: Kar yağışlı
Başakşehir: Karla karışık yağmurlu
Bayrampaşa: Karla karışık yağmurlu
Beşiktaş: Karla karışık yağmurlu
Beykoz: Kar yağışlı
Beylikdüzü: Kar yağışlı
Beyoğlu: Karla karışık yağmurlu
Büyükçekmece: Karla karışık yağmurlu
Çatalca: Kar yağışlı
Çekmeköy: Kar yağışlı
Esenler: Kar yağışlı
Esenyurt: Karla karışık yağmurlu
Eyüp: Kar yağışlı
Fatih: Kar yağışlı
Gaziosmanpaşa: Kar yağışlı
Kadıköy: Karla karışık yağmurlu
Kağıthane: Kar yağışlı
Kartal: Karla karışık yağmurlu
Küçükçekmece: Karla karışık yağmurlu
Maltepe: Karla karışık yağmurlu
Pendik: Karla karışık yağmurlu
Sancaktepe: Kar yağışlı
Sarıyer: Karla karışık yağmurlu
Şile: Karla karışık yağmurlu
Silivri: Kar yağışlı
Şişli: Karla karışık yağmurlu
Sultanbeyli: Karla karışık yağmurlu
Sultangazi: Kar yağışlı
Tuzla: Karla karışık yağmurlu
Ümraniye: Kar yağışlı
Üsküdar: Karla karışık yağmur