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İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

İstanbul'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava," İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? " sorusunu akıllara getirdi. Peki İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İşte detaylar...

İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

Ocak ayında son zamanların en yüksek kar yağışını alan İstanbul'da son günlerde etkili olan soğuk hava dikkat çekiyor. Özellikle yağışlarla birlikte kar yağışının kentte etkili olabileceğine yönelik tahminler yapıldı. Ayrıca kentin bazı noktalarının yanı sıra Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları beyaz örtüyle kaplanırken İstanbul'da da kar yağışı beklentisi oluştu. Peki İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? 

İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI 2022? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. Ancak CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1  Mart 2022 Salı gününün hava durumu için, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur kar yağışına dönebilir. Sıcaklık kar sınırına geldi" değerlendirmesini yaptı. 

İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yarın (çarşamba ) gece sıcaklıklar daha da düşecek ve İç kesimlerde kar yağışı genişleyecek ve artacak. Kıyılarda yağmur var. İstanbul yarın gece yüksekler KKY(karla karışık yağmur) alabilir." dedi. 

İstanbul'da kar yağışı var mı 2022? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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