İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? Ne zaman yağar?

Ocak ayında İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir haftalık hava durumu değerlendirmesine göre 12 Şubat Cuma günü Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgası Marmara bölgesinde birçok ilde etkili olacak. Söz konusu dalga ile birlikte hava sıcaklıklarının azalması ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre 12 Şubat Cuma günü etkili olması beklenen yağışların kar yağışına dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2021? NE ZAMAN YAĞAR?

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'ın değerlendirmesine göre İstanbul'da cuma günü meydana gelecek kuvvetli yağmurun ardından soğumayla birlikte yağışın kıyılarda karla karışık yağmura kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar şekline dönmesi bekleniyor.

Ahmet Uçar," Pazar gününden itibaren soğuk hava üzerine gelecek yeni sistemler ile İstanbul ve Marmara Bölgesinde kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum." dedi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.