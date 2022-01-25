İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve uzmanların yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam başladı. Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini dışarı atarak kar topu oynadı.

KAR TOPU OYNADILAR

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise polislerin vatandaşlarla kar topu oynadığı anlar görenlerin yüreğini ısıttı. Söz konusu görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir kar küreme aracının yolda temizleme çalışması yaptığı, yolda kalan bir taksinin ise vatandaşlar tarafından itilmeye başlandığı görüldü.