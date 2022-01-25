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İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar ile polisler kar topu savaşı yaptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü yürekleri ısıttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve uzmanların yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam başladı. Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini dışarı atarak kar topu oynadı.

İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı

KAR TOPU OYNADILAR

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise polislerin vatandaşlarla kar topu oynadığı anlar görenlerin yüreğini ısıttı. Söz konusu görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir kar küreme aracının yolda temizleme çalışması yaptığı, yolda kalan bir taksinin ise vatandaşlar tarafından itilmeye başlandığı görüldü. 

İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı İstanbul'da kar yağışının keyfini çıkardılar! Vatandaşlar ve polisler kar topu savaşı yaptı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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