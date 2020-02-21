İstanbul’da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

Karla karışık yağan yağmur ara ara şiddetini artırdı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı "hafif sağanak yağış" tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA