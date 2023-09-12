İstanbul’da kasa hırsızları kamerada: 10 şüpheli operasyonla yakalandı

İstanbul'da çok sayıda iş yerine girip kasaları araçlarına yükleyerek çalan 10 şüpheli, 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul’da kasa hırsızları kamerada: 10 şüpheli operasyonla yakalandı

İstanbul'da çok sayıda iş yerine girip kasaları araçlarına yükleyerek çalan 10 şüpheli, 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih ve Güngören'de yaklaşık son 4 ayda gerçekleşen 15 hırsızlık olayı üzerine emniyet birimlerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Ardından 5 Eylül'de Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'deki 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız silah ile 30 mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında 10 iş yerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları görülüyor. Bir görüntüye ise hırsızların çaldıklarını yere düşürerek dağıttıkları ardından paniğe kapılarak kaçtıkları yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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