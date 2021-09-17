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İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardı

Bağcılar-Kabataş hattında bir tramvay, motosikletli kuryenin raylarının arasına düşürdüğü POS cihazı yüzünden Gülhane Parkı yakınındaki durakta yoldan çıktı. Tramvay elektrik direğine çarparak ancak durabilirken büyük hasar aldı. Kazada yaralı bulunmuyor.

İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardı

Gülhane Parkı yakınındaki tramvay hattında meydana gelen kaza saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Bağcılar-Kabataş seferini yapan T1 tramvayı Gülhane durağı yakınındaki virajda raylara sıkışan bir POS cihazına takılarak raydan dışarı çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabilen tramvay yaklaşık 2-3 metre sürüklendi.

Kazanın ardından araçtaki yolcular hızlıca araçtan çıktı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı kazada tramvayın hasarı büyük. İhbar üzerine olay bölgesine gelene ekiplerin tramvayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardı

Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, kazanın 1-2 saat önce meydana geldiğini söylerken şunları belirtti: “İlk belirlemeye göre; oluklar halindeki raylara, bir kuryenin motosikletten düşürdüğü bir POS cihazı tespit edildi. Çok büyük bir şanssızlık. Hem viraj hem de yokuşun olduğu bir bölgeye denk geliyor. Tramvayın tekerlekleri raya sıkışan cisme çarptığı zaman, zıplama meydana geliyor. O sırada tramvay raydan çıkıyor. Makinistimiz acil frene basıyor. Fazla bir zarar vermeden direğe çarparak atlattık. Çok şükür hiç yaralanan olmadı. Maddi hasar ile atlattık."

İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardı

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