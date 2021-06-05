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İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada, 9 kargada Batı Nil Virüsü tespit edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, ölü kuşlara dokunmaktan kaçınmak gerektiğini belirtti.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, ülkemizde bir yılı aşkın süredir devam ederken bu kez de yeni bir salgınla ilgili kırmızı alarm verildi. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada, 9 kuşta Batı Nil Virüsü saptandığı öğrenildi. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul'daki kuşlar üzerinde tespit edilirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, virüsün ölü kuşların kanını emen sivrisinekler yoluyla insanlara bulaştığını dile getirerek, "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" uyarısında bulundu.

36 ÖLÜ KUŞTAN 9'UNDA BATI NİL VİRÜSÜ SAPTANDI

Sivrisinekler ile bulaşabilen 50'ye yakın virüs türünden bir taneesi olan Batı Nil Virüsü, İstanbul'daki kuşlarda tespit edildi. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

{TITLE_STRIP}Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nedir? Öldürür mü? | Batı Nil virüsü Türkiye

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

"DİREKT KUŞLARDAN BULAŞMIYOR AMA..."

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, sineklerin bu kuşları ısırmasıyla bulaştığını ve sineklerde çoğalarak yayıldığını, bu sebeple geçen sene bildirilen kuş ve hatta özellikle karga ölümleri üzerine araştırma yapıldığını, araştırmanın sonucunda 8 kargada Batı Nil Virüsü'ne saptandığını belirtti.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

Bu durumun, kuşlardan direkt virüs bulaştığı algısı uyandırmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

"KARGA, SIĞIRCIK VE SAKSAĞANLARA DİKKAT"

Virüsü kuştan kuşa sivrisineğin buşatırdığını ve virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunun düşünüldüğünü belirten Yılmaz, açıklamasında, "Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor.

İstanbul'da kırmızı alarm, yeni bir salgın mı geliyor? 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi!

Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga, sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor" ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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