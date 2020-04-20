İstanbul’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar işe gitmeye başladı

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ikinci kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da kısıtlamanın kalktığı ilk sabahta vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu ikinci kez Türkiye'nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 20 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı. Kısıtlama kapsamında boş kalan meydanlarda ve caddelerde hareketlilik başlarken, yollar da yer yer trafik olmaya başladı.

Kaynak: İHA