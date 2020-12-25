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  3. İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı doğrultusunda İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 63'lük seviye ile rekor kırdı. Akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak kısıtlama doğrultusunda E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

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25 Aralık 2020 Cuma 17:07
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