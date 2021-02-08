İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi mesaisine başlayan İstanbullular haftanın ilk iş gününde trafiğe takıldı. Megakentin ana arter ve caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

TRAFİĞİN OLDUĞU NOKTALAR

Salgın nedeniyle vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkması trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprüde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenirken, Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.