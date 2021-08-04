İstanbul'da korku dolu anlar! Beykoz ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler harekete geçti

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları devam ederken, bir haber de İstanbul Beykoz'dan geldi. Yürekleri ağza getiren Beykoz Hünkartepe’deki ormanlık alanda görülen yangın, kısa süre içinde ekipler tarafından kontrol altına alındı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Tokatköy'de Hz. Yuşa Tepese yakınlarındaki çamlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Dumanları Beykoz ve çevresinden görünebilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi. Ancak İstanbul valiliğinden gelen bilgiye göre, 300 metrekarelik örtü yandı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul valiliğinden gelen açıklamada "Bugün saat 13.04’te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.08.2021 – Saat 13.50 " ifadelerine yer verildi.