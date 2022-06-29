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İstanbul'da korku veren olay! Kimyasal madde dolu tank devrildi!

İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar yaşandı. Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada kimyasal madde dolu olan tankın devrildiği öğrenildi.

İstanbul'da korku veren olay! Kimyasal madde dolu tank devrildi!

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir fabrikada kimyasal madde dolu olan tankın devrildiği öğrenildi. Tankın devrilmesiyle çevreye yayılan kimyasal madde kokusu vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kokudan etkilen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildiği bilgilerine ulaşıldı.

İstanbul'da korku veren olay! Kimyasal madde dolu tank devrildi!

VATANDAŞLAR KOKUDAN ETKİLENDİ

Korku veren olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da korku veren olay! Kimyasal madde dolu tank devrildi!

İTFAİYE ERİ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.
Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

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