İstanbul'da korkunç olay! Camide intihar girişiminde bulundu

Beyoğlu'nda kimliği belirlenemeyen bir kişi, caminin tuvaletinde intihar girişiminde bulundu. Tuvalet kapısının kilitli olduğunu belirleyen polisler,kapıyı kırarak şahısa ulaştı.Ağır yaralı olduğu belirlenen kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kulaksız Kadı Mehmet Caddesi'ndeki Haşimi Emir Osman Camii'nde 14.50 sıralarında meydana geldi. İkindi namazı için camiye gelen vatandaşlar, bir el tabanca sesi duydu. Sesin geldiği cami tuvaletine yönelen vatandaşlar, bir kapının kilitli olduğunu gördü.

POLİS TUVALETİN KAPISINI KIRDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tuvalet kapısını kırarak içeri girdiğinde bir kişinin kendini tabancayla kafasından vurmuş olduğunu gördü. Ağzına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen 30-35 yaşlarındaki kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.