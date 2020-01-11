İstanbul'da korkutan oldu!

İstanbul'da, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizinin 16 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem, Marmara Denizi Silivri açılarında saat 16,37 sıralarında oldu. Depremin yerin 22.65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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