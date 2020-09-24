İstanbul'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Marmara Denizi olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38'de meydana gelen tüm İstanbul'da bir panik havası yarattı.