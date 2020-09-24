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İstanbul'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Marmara Denizi olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38'de meydana gelen tüm İstanbul'da bir panik havası yarattı.

İstanbul Marmara Denizi'nde yerin 12.8 km derinliğinde 4.3 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar korkuyla kendini sokağa attı.

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24 Eylül 2020 Perşembe 17:16
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