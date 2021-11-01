İstanbul'da korkutan görüntü! Beykoz’da deniz çekildi! ​​​​​​​

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde ‘gelgit’ nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi.

Suyun çekildiği yerlerde kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.

80 SANTİMETRE GERİ ÇEKİLDİ

Sahilde bulunan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini görünce cep telefonları ile o anların fotoğrafını çekti. Deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 80 santimetre çekilmesinin mevsimsel “gel git” kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor.” şeklinde konuştu.

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DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Deniz çekilmesi akıllara bu olayın deprem habercisi olabileceği ihtimalini getirdi. Uzmanlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.