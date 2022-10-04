İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var

E-5 kara yolu Çağlayan mevkiinde meydana gelen feci kazada iki kişi yaralanırken kazaya karışan otomobillerden birinin motor kısmı yola savruldu. Ekiplerin kaza ile ilgili çalışmaları ise devam ediyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var

Korkutan kaza, gece saatlerinde E-5 kara yolu Çağlayan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 27 AKP 080 plakalı otomobil sürücüsü, kara yolunda zikzak çizerek seyir ediyordu.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Daha sonra sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki refüje vurdu ardından da 34 CPE 128 plakalı araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile iki kişi yaralanırken 27 AKP 080 plakalı aracın motor kısmı yola savruldu.

İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yarılılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonucu trafik kısa süreliğine kesildi. Kazanın kaldırılmasının ardından E-5 kara yolu tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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