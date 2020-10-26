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  3. İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

İstanbul'da koronavirüs vaka sayısının artmaya devam ederken tedirginliğe neden olurken uzman isimler durumu değerlendirerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

Koronavirüs salgının Mayıs ayında kontrol altına alınmasıyla birlikte geçilen normalleşme süreci ve tatil sezonun açılmasıyla İstanbul'da nüfus yoğunluğu azalmış, vatandaşlar Anadolu'nun çeşitli illerine gitmişti. Vaka sayılarının azaldığı iller arasına giren İstanbul'da, tatil sezonun bitimi ve Anadolu'dan tekrar gelişlerle vaka sayıları 4 kat artmıştı. Bu duruma vatandaşların tedbirsizliği de eklenince kış ayının zorluklar içerisinde geçeceği şimdiden kendisini belli ederken uzman isimler salgındaki son durumu değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İstanbul'un salgının  ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri döndüğünü belirterek," Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sağlanamadığı için hastanelerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bu yaz açılan Murat Dilmener ve Feriha Öz pandemi hastaneleri mevcut kapasitelerini doldurmuş durumda. Hastanelerde sadece ağır hastaların olduğunu düşünürsek aslında durum salgın başlangıcından daha kötü durumda. Deneyimli kadrolar sürecin doğru yönetilememesi nedeniyle erken emekli oluyor. Bu anlayışla salgının kontrol altına alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı, hızla tüm ilgili kuruluşlarla birlikte halk sağlıkçıların yönetiminde önlemler alınması gerekiyor." diyerek durumun kritik bir hal aldığını ifade etti.

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

"CİDDİ BİR ARTIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prof. Dr. Kayıhan Pala," İstanbul’un yeniden Vuhan’a döndüğü, bakanın açıklamalarından da anlaşılıyor." diyerek  şöyle konuştu:

"Ancak bu kez Anadolu’nun değişik kentlerinde de salgının tepe noktasına hızla yükselen bir durumla karşı karşıyayız. Ölüm sayılarına baktığımızda ağustosa göre haftalık ölüm sayılarında 3 kat artış var. Ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bulaş zincirini kıracak önlemler almak lazım. Bunun yolu toplumsal hareketliliği azaltmaktan geçiyor. "

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

BÜTÜN ŞEHİRLERDE ARTIŞ OLACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Virüs bir şehri kendine seçip orada yayılmıyor. Nerede ortam bulursa orada yayılıyor. Şehirler arası dolaşımı kontrol altına almazsak hastalık yayılır. Böyle devam edersek bu tedbirlerle ve bu uyum oranları ile İstanbul’da önce azalacak sonra yeniden 3. 4. artış dönemine çıkacak, hatta bütün şehirlerde bunu göreceğiz. Ta ki toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar. Biz de toplu taşıma en önemli iki bulaş ortamından birisi. Bu nedenle mesaileri kademelendirmek önemli. Toplanmalara mutlaka sayı kısıtlamaları konmalı. Şehirler arası dolaşmalarda kontrol mekanizması olmalı. Test pozitif politikasını bir an önce değiştirmemiz gerek." diye konuştu.

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

"ŞU AN BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ"

Prof. Esin Davutoğlu Şenol, salgının kontrol edilemediğini ve değişil illerde dalga dalga yayıldığını ifade ederek, "Yüz yüze eğitim kontrolsüz başladı, salgının artmasında etkisi var tabii. Bütün illerde turizm kalabalıklığı ve dönüşlerin de etkisi var. Şu an birinci dalganın ikinci pikindeyiz, birinci dalgayı bitiremedik. Kontrol için etkin önlem alınmazsa artış devam edecektir ve bizi ciddi kapanma sürecine sürükleyecektir. Ona mecbur kalacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, ölü sayısı artıyor

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Tayfun Altuntaş
Editör


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