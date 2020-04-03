İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 iş yeri mühürlenirken, 91 kişiye de idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis ekiplerince, 2-3 Nisan'da kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 iş yeri mühürledi, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, tedbirlere uymayan 91 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam 107 bin 382 lira ceza kesildi.





Kaynak: AA