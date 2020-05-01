  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti

İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti

İstanbul'da Kovid-19 testi yaptıran ancak sonucu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya giden bir kişinin testi pozitif çıktı. Olayın ardından kişinin bulunduğu mahalle karantina altına alındı.

İzmir'de şoke eden olay! Evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayıp gasp ettilerİzmir'de şoke eden olay! Evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler

Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!

Yasak öncesi Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 3 bin 837 kişiye ceza yağdı!Yasak öncesi Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 3 bin 837 kişiye ceza yağdı!

Halil Ergül olayında yeni gelişme! Erzincan'da bulunan ceset Halil Ergül'ün mü?Halil Ergül olayında yeni gelişme! Erzincan'da bulunan ceset Halil Ergül'ün mü?

 

01 Mayıs 2020 Cuma 17:33

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid-19 tedavisi gören hastalara: "Güzel günler yakın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid-19 tedavisi gören hastalara: "Güzel günler yakın"
MHP, sahte hesapların kapatılması için hazırlanan kanun teklifini TBMM'ye sundu!
MHP, sahte hesapların kapatılması için hazırlanan kanun teklifini TBMM'ye sundu!
İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti
İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti
Denizli'de intihara kalkıştığı hortumu kopan adam, 10 metreden aşağı düştü!
Denizli'de intihara kalkıştığı hortumu kopan adam, 10 metreden aşağı düştü!
Gurbetçi Yasemin Özkeser Bakan Koca'dan yardım istedi! İsviçre'den sesler yükseldi
Gurbetçi Yasemin Özkeser Bakan Koca'dan yardım istedi! İsviçre'den sesler yükseldi
İzmir'de şoke eden olay! Evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler
İzmir'de şoke eden olay! Evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler
Telefonunu hırsıza kaptıran anneden ilginç açıklama: “Keşke polisi aramasaydım”
Telefonunu hırsıza kaptıran anneden ilginç açıklama: “Keşke polisi aramasaydım”
İzmir'de 1 Mayıs'ta sosyal mesafeli çekilen halay, görenleri şaşkına uğrattı!
İzmir'de 1 Mayıs'ta sosyal mesafeli çekilen halay, görenleri şaşkına uğrattı!
Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!
Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun!
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun!