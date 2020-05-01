İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti
İstanbul'da Kovid-19 testi yaptıran ancak sonucu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya giden bir kişinin testi pozitif çıktı. Olayın ardından kişinin bulunduğu mahalle karantina altına alındı.
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01 Mayıs 2020 Cuma 17:33
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