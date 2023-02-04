İstanbul'da kritik operasyon! DEAŞ'lı 15 terörist gözaltına alınıp tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul'da kritik operasyon! DEAŞ'lı 15 terörist gözaltına alınıp tutuklandı

Edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İSTİHBARAT GELDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ekipler, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliye karşı operasyon düzenlemek için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

DEAŞ BAĞLANTILARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlendi, ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

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