İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanan M.A.A. isimli teröristin üzerinden terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile PKK mensuplarının kırsal alandaki silahlı faaliyetlerini içeren fotoğraflar ele geçirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda , İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kritik bir çalışma yaptı.

İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!

KRİTİK OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alan M.A.A. adlı bir teröristin sansasyonel eylem için Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin İstanbul'da izini süren ekipler, Kartal'da 18 Ekim'de düzenlediği operasyonla teröristi gözaltına aldı.

İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!

MURAT KARAYILAN'IN TARAFINDAN YAZILMIŞ NOTLAR BULUNDU

Yakalanan terörist daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Teröristin yakalandığı sırada üzerinden şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşlarından “Cemal” kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile PKK mensuplarının kırsal alandaki silahlı faaliyetlerini içeren fotoğraflar ele ele geçirildi.

İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanan M.A.A., cezaevine gönderildi.

Öte yandan Eylül ayında yine Yunanistan’daki terör kampı Lavrion’dan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirilmişti. Tanrıkulu’nun da Kandil’in talimatı ile gönderildiği istihbarat raporlarına yansımıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Siirt'te şaşkınlık yaratan görüntü: Su birikintisine balık ağı attı
Siirt'te şaşkınlık yaratan görüntü: Su birikintisine balık ağı attı
Son Haberler
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
47/1-a Trafik Cezası Nedir? 47/1-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
47/1-a Trafik Cezası Nedir? 47/1-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Hindistan'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Hindistan'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölüler ve yaralılar var
46/3 Trafik Cezası Nedir? 46/3 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
46/3 Trafik Cezası Nedir? 46/3 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Son dakika | Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti! Seferlerde aksamalar yaşanıyor
Son dakika | Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti! Seferlerde aksamalar yaşanıyor
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
17 yıl hapis istemiyle aranan kaçak hırsız Kocaeli'nde yakalandı!
17 yıl hapis istemiyle aranan kaçak hırsız Kocaeli'nde yakalandı!
Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!
Tır parkında feci ölüm! Park halindeki tırın freni boşalınca iki tır arasında sıkışarak hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"