İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda , İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kritik bir çalışma yaptı.

KRİTİK OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan’ın terör kampı Lavrion’da silahlı eğitim alan M.A.A. adlı bir teröristin sansasyonel eylem için Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin İstanbul'da izini süren ekipler, Kartal'da 18 Ekim'de düzenlediği operasyonla teröristi gözaltına aldı.

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MURAT KARAYILAN'IN TARAFINDAN YAZILMIŞ NOTLAR BULUNDU

Yakalanan terörist daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Teröristin yakalandığı sırada üzerinden şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, örgütün Kandil Kampı’ndaki elebaşlarından “Cemal” kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ile PKK mensuplarının kırsal alandaki silahlı faaliyetlerini içeren fotoğraflar ele ele geçirildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanan M.A.A., cezaevine gönderildi.

Öte yandan Eylül ayında yine Yunanistan’daki terör kampı Lavrion’dan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirilmişti. Tanrıkulu’nun da Kandil’in talimatı ile gönderildiği istihbarat raporlarına yansımıştı.