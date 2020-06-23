İstanbul’da kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan'da kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden sıkı pazarlık yaşandı. Öte yandan, pazarlık anında Covid-19 tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli tahtadan yapılan el ile pazarlık yapıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da hayvan pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan ilçesinde kurulan çiftlikte onlarca büyükbaş hayvan şimdiden sahiplerini bekliyor. Havadan drone ile de görüntülenen hayvan pazarında Covid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğu gözlendi. Hayvan pazarına korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz vatandaş alınmayacak. Sosyal mesafe ve hijyen ise en çok önem verilen unsurlar arasında yerini aldı. Diğer taraftan salgın nedeniyle pazarlık anında yapılan el sıkışmalı pazarlık dönemi sona erdi. Hayvan sahipleri ile müşteriler arasında bayrama günler kala yapılan satış işlemlerinde sıkı pazarlık yapıldı. Pazarlık anında eski usul el sıkışma yerine 1.5 metre uzunluğunda tahtadan yapılma el kullanıldı.

Kurulan pazar alanında şimdiden 100 büyükbaş hayvanın satıldığını belirten işletme sahibi Muhammed Karabıyık, rezervasyon sistemi ile çalıştıklarını söyledi. Pazardaki fiyatlar ise küçükbaş hayvan bin 500 TL ila 2 bin TL arasındayken büyükbaş hayvan 9 bin TL ila 40 bin TL'ye fiyat aralığında yer alıyor. İlginç görüntülere sahne olan hayvan pazarının maskotu minik kuzunun maske takması ise görenleri gülümsetti.

"20 dakikada 7 hayvan kesilecek"

Korona virüs sürecinde kurban pazarında her türlü tedbir ve önlemi aldıklarını aktaran işletme sahibi Muhammed Karabıyık, "20 dakikada 7 hayvan kesilecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kesimhanemizi ve düzenimizi almış durumdayız. Maskesiz çiftliğimize giriş olmayacak. Tüm önlemlerimizi aldık. Araç çiftliğe ilk girdiğinde dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Maskesini veriyoruz. Hayvanı yalnızca vekalet esnasında görüyor. Daha sonra poşetle hijyenik olarak teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde hayvana müdahale olmuyor. Sosyal mesafeye uygun düzenimizi aldık müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kurban pazarlarında bu yılki ortalama fiyatları söyleyen Karabıyık, "Tahtadan el sıkışma aleti yaptık. Küçükbaşlar bin 500 TL'den başlıyor 2 bin TL'ye kadar devam ediyor. Büyükbaşlar ise 9 bin TL'den başlıyor 40 bin TL'ye kadar hayvanımız mevcut. 100 hayvanı sattık rezervasyonlarımız devam ediyor. Pandemiden dolayı bayramın birinci günü kalabalık olmaması için 10 parçaya bölüp müşterilerimize teslim edeceğiz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pazarlığın yönteminin değişiminden bahseden Bahri Baka, "Temiz bir görüntü var. İlgililer kurbanımız için hazırlığımızı yaptık. Pazarlık yapma yöntemimiz farklı oldu. Pazarlık yapma dinimizde var. Tahta el ile pazarlık yapılması çok güzel bir sistem olmuş" dedi.

Hayvan pazarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyleyen Ercan Akgün ise, "Tahta el ile pazarlık çok ilginç ve harika bir düşünce korona virüse karşı sosyal mesafe var ama pazarlığı canlı tutuyor yine. Bir büyükbaş aldık. 470 kilo fiyatı 15 bin 600 TL" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA