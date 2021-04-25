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  3. İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

Kağıthane'de Serkan Kürkçü isimli motosikletli kurye cadde üzerinde kapağı ters takılan rögara düştü.

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı. Bunun üzerine akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı. Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

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