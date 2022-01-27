İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması

Motokuryeler için İstanbul Valiliği tarafından yasak getirilmişti. Motosiklet kullanmak isteyen kişiler ve kuryeler yasağın kalkıp kalkmadığını araştırıyorlar. Bu bağlamda, İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İşte İstanbul Valisi resmi açıklaması...

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 27 Ocak saat 17.30 itibariyle, ‘Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir.’ dedi.

İSTANBUL VALİSİ RESMİ AÇIKLAMASI

Kurye yasağı hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; Buzlanma ve Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR"