Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisiSon dakika! Erzurum'da çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat olduUsta Öğretici (Güvenlik Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklamasıTrabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında boynu kırılmış halde bulunmuştu! Ailesi ölümüyle ilgili bir iddia ortaya attı!Son dakika: 27 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuÇevikel isminin anlamı nedir, Çevikel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İmmihan isminin anlamı nedir, İmmihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması

İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması

Yoğun kar yağışı İstanbul'da adeta hayatı durdurmuş. Bu süreçte birçok karar alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadele kapsamında motokuryelere sokağa çıkma yasağı getirmişti. Birçok kişi bu yasağın kalkıp kalkmadığı merak ediyor. Peki, İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İşte İstanbul Valisi resmi açıklaması

İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması

Motokuryeler için İstanbul Valiliği tarafından yasak getirilmişti. Motosiklet kullanmak isteyen kişiler ve kuryeler yasağın kalkıp kalkmadığını araştırıyorlar. Bu bağlamda, İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İşte İstanbul Valisi resmi açıklaması...

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 27 Ocak saat 17.30 itibariyle, ‘Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir.’ dedi.

İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması

İSTANBUL VALİSİ RESMİ AÇIKLAMASI

Kurye yasağı hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; Buzlanma ve Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR"

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT