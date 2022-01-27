İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İstanbul Valisi resmi açıklaması
Yoğun kar yağışı İstanbul'da adeta hayatı durdurmuş. Bu süreçte birçok karar alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadele kapsamında motokuryelere sokağa çıkma yasağı getirmişti. Birçok kişi bu yasağın kalkıp kalkmadığı merak ediyor. Peki, İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İşte İstanbul Valisi resmi açıklaması
Motokuryeler için İstanbul Valiliği tarafından yasak getirilmişti. Motosiklet kullanmak isteyen kişiler ve kuryeler yasağın kalkıp kalkmadığını araştırıyorlar. Bu bağlamda, İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı? Motokurye yasağı kalkacak mı? İşte İstanbul Valisi resmi açıklaması...
İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI KALKTI MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 27 Ocak saat 17.30 itibariyle, ‘Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir.’ dedi.
İSTANBUL VALİSİ RESMİ AÇIKLAMASI
Kurye yasağı hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; Buzlanma ve Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR"
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin??
Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh