İstanbul'da lodos, gece saatlerinde de etkisi gösteriyor
İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü.
Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.