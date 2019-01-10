İstanbul'da lodosta martıların dalgalarla dansı
İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman...
İSTANBUL'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.