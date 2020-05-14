İstanbul'da mağaza önünde kuruk oluşturanlar sosyal mesafeyi hiçe saydı!
İstanbul'da vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
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