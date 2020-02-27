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İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde "FETÖ/PDY" kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde "FETÖ/PDY" kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:(ÖZEL)

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




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