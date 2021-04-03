İstanbul'da maraton zamanı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapanacak!

İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Açıklamada, 4 Nisan Pazar günü saat 02.00 ile 15.00 arasında Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Açıklamada, saat 05.00 ile 15.00 arasında kapanacak yollar ise şöyle duyuruldu:

Ayvansaray Caddesi çift yönlü,

Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları,

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.) ​​​​​​​

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak,

Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak,

Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak,

Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak,

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak,

Galata Köprüsü çift yönlü olarak,

Ankara Caddesi,

Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada,

Atatürk Bulvarı,

Atatürk Köprüsü,

Haliç Köprüsü,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

D-100 Kuzey Güney Yol,

Türkeli Caddesi,

Avrasya Tüneli,

Aksaray Caddesi,

Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar),

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,

Kızılelma Caddesi,

Onuncu Yıl Caddesi,

Sahil Kennedy Caddesi,

Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri,

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar,

Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

MARATONUN DETAYLARI

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik Alanı önünde bulunan Langa otobüs durağından start alarak sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak katılımcılar Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırından yine "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak başladıkları yer olan Yenikapı’ya kadar koşarak başladıkları yerde yarışı tamamlayacak.