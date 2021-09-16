İstanbul'da markette küçük kıza istismar! Ortalık karıştı!

Dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda İddiaya göre, alışveriş için kendi sokağındaki markete giden 10 yaşındaki kız çocuğu, market sahibi Osman Ü.'nün tacizine uğradı. Osman Ü.'nün markette kimsenin olmadığı bir anda küçük çocuğa tacizde bulunduğu öne sürülürken, taciz şüphelisinin elinden kurtulan küçük çocuk evine doğru gitti.

Osman Ü., panik yapan market sahibi işlerini bırakıp marketi kapatarak evine gitti. Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla polisi arayan aile sonrasında markete gitti. Marketin kapalı olduğunu gören aile sinirlerine hakim olamadı. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis, küçük kızın bilgisi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Yaşadığı olaydan dolayı çok korktuğu öğrenilen kız çocuğu ve ailesi market sahibinden şikayetçi oldu.

İş yerinin kepengine çok sayıda mermi isabet etti

Gece saat 02.00 sıralarında taciz şüphelisinin marketine kurşunlar yağdı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleşen olayda iş yerinin kepengine çok sayıda kurşun isabet etti. Market sahibi Osman Ü., ise kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Osman Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"TACİZ ETTİĞİ İLK ÇOCUK DEĞİL!"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Arıkan, "Market sahibi, kız çocuğunu taciz etmiş. Annesi geldi. Kriz geçirmişti. Marketin kepenklerini tekmeledi. Daha sonra biz evde otururken, silah sesleri geldi. Markete silahla sıkmışlar. Kimin yaptığını görmedik. Duyduğumuza göre bu kişi daha önce de başka çocukları da taciz etmiş" dedi. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.