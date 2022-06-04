İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmı! Nefesler tutuldu, yeni bir pandemi daha mı geliyor?

İstanbul Sultangazi'de iki yabancı uyruklu şahıs, ellerinde çıkan yaralar sebebiyle maymun çiçeği virüsü şüphesi uyandırdı. Habibler Caddesi'nde yer alan eczaneye yabancı uyruklu 2 kişi geldi. Ellerindeki yaraları gösterip ilaç isteyen iki kişi tedbirli eczacının radarına yakalandı. Yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenen yetkili, durumu ilgili ekiplere iletti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurarak, ambulansla hastaneye sevk etti.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Maymun Çiçeği şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılırken, şahısların su çiçeği olabileceği de göz önünde bulunduruldu.





Eczanesine gelen iki Afgan uyruklunun ellerinde tohuma benzeyen yaralar olduğunu söyleyen Esra Koca, "Tanıdığım bir doktoru aradım, fotoğraf çekip yollamamı istedi. Maymun çiçeği virüsünden şüphelendik" ifadelerini kullandı.