İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!

İstanbul Çekmeköy'de bir metro durağında kadınları fotoğrafını gizli bir şekilde çeken şahsın fark edilmesi sonrası metro durağı karıştı.

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İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Çekmeköy’de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı.

İstanbul'da metro durağında hareketli dakikalar! Kadınları fotoğrafını gizlice çeken şahıs ortalığı karıştırdı!

Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaşanan olay metro durağında bulun an diğer vatandaşlar tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

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