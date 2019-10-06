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İstanbul'da metrobüs kazası

Halıcıoğlu'nda, durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı

İstanbul'da metrobüs kazası

İSTANBUL (AA) - Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.

Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.

Kaynak: AA

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