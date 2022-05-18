İstanbul'da minibüs ve taksilerde yeni düzenleme! Yaş sınırında değişiklik!

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları görüşüldü.

Yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle alınan kararla sarı taksilerde ilk alım araç yaşı 0-3, turkuaz ve siyah taksilerde ise 0-5 olarak revize edildi.

YAŞ SINIRINDA DEĞİŞİKLİK

Mevcut yaş sınırı 12 olan minibüslerin yaş sınırı 14'e, taksi dolmuşların 10'dan 12'ye, sarı taksilerin 6'dan 8'e, turkuaz ve siyah taksilerin 9'dan 11'e yükseltildi. Yaş sınırı 12 olan okul servisi ve 19 olan personel servis araçlarında değişikliğe gidilmedi.

Alınan kararlar 2023’ün sonuna kadar geçerli olacak.

TAŞITLARIN HİZMET KALİTESİ KONTROL EDİLECEK

Alınan karara göre TAHKUK, İBB veya İBB Meclisi tarafından belirlenecek iştirak personeli ile yapılacak, İstanbul sınırları içerisinde Anadolu ve Avrupa yakalarında belirlenecek kontrol noktalarında gerçekleştirilecek.

Taşıt Hizmet Kalitesi uygun görülen araçlara Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü E-Tuhim üzerinden online ruhsat başvurusunda onay verilmiş olacak.

(AA)