İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!

İstanbul'un bazı ilçelerinde 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNE, EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar'da düzenlenen 17 operasyonda, 23 şüpheliyi yakaladı.

Haberin Devamı

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.