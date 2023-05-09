İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!

İstanbul'un bazı ilçelerinde 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirilirken yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı,15'i tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!

İstanbul'un bazı ilçelerinde 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNE, EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar'da düzenlenen 17 operasyonda, 23 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı
İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı
Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı
Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
Son Haberler
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ev Almak İsteyenlere Büyük Müjde! Vakıfbank Konut Kredi Desteği Açıklandı!
Ev Almak İsteyenlere Büyük Müjde! Vakıfbank Konut Kredi Desteği Açıklandı!
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Fırsat! Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz Kredi Veriyor!
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Fırsat! Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz Kredi Veriyor!
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kiracılar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Kira Alınmayacak! Resmi Gazetede Yayınlandı
Kiracılar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Kira Alınmayacak! Resmi Gazetede Yayınlandı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"