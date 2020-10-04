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İstanbul'da narkotik operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Ataşehir’de perşembe günü akşam saatlerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul'da narkotik operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü Ataşehir’in İnönü mahallesinde seyir halindeki bir taksiyi şüpheli bularak durdurdu. Durdurulan araç ve araçta bulunan Emre Ş’nin üst araması yapıldı. Şahsın üst aramasında ve yanında bulundurduğu torbadan oldukça çeşitli uyuşturucu maddelere rastlanıldı.

Şahsın yanındaki torba ve üstünde 7 parça halinde toplam 735,2 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 Türk lirası, 4 adet fişek ile 1 adet kaleşnikof fişeği ele geçirildi.

İstanbul'da narkotik operasyonu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmasını genişleten Emniyet ekipleri, Emre Ş. adlı şahsın Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler mahallesindeki evinde de arama yaptı. Emre Ş'nin evinde ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram gelen bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Emre Ş. isimli şahıs gözaltına alınarak 02 Ekim günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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