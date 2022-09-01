İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi yürütülen soruşturma dahilinde terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul'un 8 ilçesindeki 15 adrese 27 Ağustos'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, 225 bin lira, 5 bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.