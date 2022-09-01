İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un 8 ilçesinde nefes kesen bir terör operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi yürütülen soruşturma dahilinde terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul'un 8 ilçesindeki 15 adrese 27 Ağustos'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, 225 bin lira, 5 bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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