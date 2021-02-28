İstanbul'da nitelikli yağma suçundan 6 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, 21 Şubat'ta Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan 41 yaşındaki M.T. sosyal medya üzerinden tanıştığı 33 yaşındaki Emine K. ile buluşmak için İstanbul'a geldi.

Tanıştığı kadının evine giden M.T, eve gelen 3 kişi tarafından silahla tutularak şiddet gördüğünü ve içinde 1500 lira bulunan cüzdan ve banka kartlarının alındığını, evden ayrıldıktan sonra hesabını kontrol ettiğinde 93 bin 500 lirasının hesaptan çıktığını polise ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri baskınla 4'ü yaşı küçük, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan arama sonucu olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve 640 lira ele geçirildi. Yaşı küçük 4 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede başka mağdurlara ait işkence ve müstehcen fotoğraflar olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen mağdurlardan 5'i gerekli işlemler için emniyete çağrıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nitelikli yağma suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.