İstanbul'da o kişilere ulaşım ücretsiz oldu

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısının dördüncü birleşimi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul'da annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımı azaltmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi teklifi, İBB Meclisi'nde görüşüldü. Görüşmeler sonucunda bu teklif, oy birliği ile kabul edildi.

BÜTÇE KAYBI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK

0-4 yaş arası çocuğu olan toplu taşımayı ücretsiz kullanması nedeniyle oluşacak kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu.