Oğluna uyuşturucu satan kişilerle konuşmaya gitti: Kalp krizi geçirerek öldü!

İstanbul'da Çekmeköy Nisantepe Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana gelen olayda bir kişi yaşamını yitirdi. 19.00 sıralarında gerçekleşen olayda ddiaya göre, 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F. ile konuşmak için evine gitti. Taraflar arasında çıkan kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dâhil oldu.

Yaşanan arbedede göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serdar Bayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberinin gelmesi üzerine mahallede tansiyon yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin sayısının yeterli olmaması nedeniyle bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Yapılan incelemelerin ardından Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.