İstanbul’da okul servis araçlarına denetim, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymayan araçlara ceza kesildi

İstanbul'da okul servislerinde yaşanan aksaklıklar yönetmeliğe uymayan araçlar için sık sık denetimler devam ediyor. Bakırköy'de Sivil Trafik ekipleri servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Bakırköy'de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı. Uygulamada, "Araç muayenesi yaptırmamak', "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', "Emniyet kemeri takmamak', "Fazla yolcu taşımak" gibi ihlaller yapan sürücülere ceza kesildi.

YÖNETMELİĞE UYMAYAN ARAÇLARA CEZA KESİLDİ

Plakadan (Ayırıcı işaret bulundurmamak) 196 TL ceza yiyen şoför Sabahattin Polat, "Plaka yazmıyor diye ceza yedim. En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun. Korsan çok var çünkü" diye konuştu